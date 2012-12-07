Диплом по ИТ - 2

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Завершен3 заявки151 просмотр

Материалы во вложении.

Срок - 2 недели.

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13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$300
16 дней
Елена отлично справилась с работой. Оперативно выполняла необходимые (иногда даже немного нелепые) поправки, помогла клиенту разобраться в дипломе. В общем, выполнила заказ даже не на 100, а на 200%!
Спасибо Вам, Екатерина, за ваше императорское терпение в работе над трудными заказами и с трудными заказчиками. Приятно, когда партнер в выполнении проекта четко понимает, что нужно получить на выходе проекта, как курировать общение с заказчиком и исполнителем. Достойная и своевременная оплата также очень радует.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад