Диплом по ИТ - 2

Спасибо Вам, Екатерина, за ваше императорское терпение в работе над трудными заказами и с трудными заказчиками. Приятно, когда партнер в выполнении проекта четко понимает, что нужно получить на выходе проекта, как курировать общение с заказчиком и исполнителем. Достойная и своевременная оплата также очень радует.