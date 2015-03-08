Диплом по ИТ -1

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Завершен2 заявки163 просмотра

Материалы во вложении.

Срок - 2 недели.

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13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$265
22 дня
Сергея отлично справился с поставленной задачей. Сотрудничество прошло успешно.
Спасибо за работу

Заявки фрилансеров

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад