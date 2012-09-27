Проект МГП (магистральный газопровод)

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Диплом:"Проект МГП (магистральный газопровод) с разработкой автоматизированной газораспределительной станции"+8 чертежей на А 1 по диплому, в эл. виде. Объект любой!

Методички нет!

Срок 20 дней с момента подтверждения!

Цена!

13 лет назад
sd0407
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв

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Нет заявок фрилансеров