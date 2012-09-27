Тема: Домовой теплосчетчик Исходные данные: в состав входят два датчика давления, два расходомера, два датчика температуры, диаметр трубы 60мм, 2 электроуправляемых вентиля для регулировки температуры в обратном трубопроводе. Формировать протокол по потреблению ...
Проект МГП (магистральный газопровод)
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