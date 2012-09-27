Курсовая работа Аристотель и справедливость

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Закрыт6 заявок126 просмотров

Курсовая работа! Срок 3 дня с момента подтверждения! Примерный объем 30 стр.

Оформление стандартное по ГОСТу, сноски внизу страницы! Методички нет!

Предмет: история политических и правовых учений

Тема: Аристотель и справедливость

Цена

13 лет назад
sd0407
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв

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