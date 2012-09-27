Дипломная связи с общественностью

Предмет, дисциплина: Связи с общественностью

Тема работы: "Внутрикорпоративные мероприятия как фактор развития корпоративной культуры"

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 80 ст

Срок выполнения: до 25 дней

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План работы и список предполагаемой к использованию литературы предоставить в течение первых 24-30 часов после избрания исполнителем! Дата издания используемой литературы должна быть не позднее 2007 года.

МУ нет.

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