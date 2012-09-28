Тема: Домовой теплосчетчик Исходные данные: в состав входят два датчика давления, два расходомера, два датчика температуры, диаметр трубы 60мм, 2 электроуправляемых вентиля для регулировки температуры в обратном трубопроводе. Формировать протокол по потреблению ...
Дипломная работа по социологии
Дипломная работа
Дисциплина – "Социология"
Тема – "Особенности работы центра социальной помощи по организации культурно-досуговой работы"
Объем – 70-80 стр.
Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")
Имеется методичка
Дата сдачи – 10 октября 2012 года
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