Дипломная работа по социологии

$250
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Закрыт5 заявок131 просмотр

Дипломная работа

Дисциплина – "Социология"

Тема – "Особенности работы центра социальной помощи по организации культурно-досуговой работы"

Объем – 70-80 стр.

Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")

Имеется методичка

Дата сдачи – 10 октября 2012 года

Предложения отправлять на электронный ящик:

[email protected]

13 лет назад
ProStudents
Ольга 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров