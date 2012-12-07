Диплом маркетинг

Тема: "Изучение конъюнктуры рынка матрасов в России и прогноз его развития на 2013-2015 года (на примере ООО «Аскона»). г. Ковров

срок 1 главы - 15 октября

срок 2 главы - 25 октября

срок готового диплома - 5-10 ноября

оригинальность работы не менее 80%

Требования по оформлению стандартные, обязательно во второй главе нужно провести анализ с использованием экономико-математические технологии (необходимы расчеты, лучше чтоб они были сделаны в Excel). Мои пожелания: в файле с данными по рынку матрасов приведены сведения до 2010 года, я хотела бы продлить таблицы до 2011 года (чтобы изучались данные за 2005-2011 года, а прогнозы строились до 2014 года - для актуализации темы). Причем цифры можете взять любые, только чтоб они были адекватными!

Объем не менее 80 стр

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