Тема: Домовой теплосчетчик Исходные данные: в состав входят два датчика давления, два расходомера, два датчика температуры, диаметр трубы 60мм, 2 электроуправляемых вентиля для регулировки температуры в обратном трубопроводе. Формировать протокол по потреблению ...
Диплом по государственному муницип. управлению-3
Тема диплома: "Инвестиционная политика муниципального образования город ...".»
Требования: объем 75 и более страниц, уникальность от 80%, сноски.
Жду предложений!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $150Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Мне нужна помощь в предметах : Алгебра и Теории Чисел. Мат Анализ, занятия могут быть по скайпу. dimamillion1 Мой скайп Добавляйте и пишите мне Жду СпасибоРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Дипломная работа Дисциплина – "Социология" Тема – "Особенности работы центра социальной помощи по организации культурно-досуговой работы" Объем – 70-80 стр. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Тема реферата (доклада): Собственность на землю и рентные отношения. объём 15-20 стр, шрифт 14 Структура: введение, основная часть, заключение Страницы нумеруем начиная с титульного. Срок 2 неделиЗавершен13 лет назад
Предмет, дисциплина: Связи с общественностью Тема работы: "Внутрикорпоративные мероприятия как фактор развития корпоративной культуры" Тип работы: Дипломная Содержание: Теория+практика Объем работы: 80 ст Срок выполнения: ...Закрыт13 лет назад
Курсовая работа! Срок 3 дня с момента подтверждения! Примерный объем 30 стр. Оформление стандартное по ГОСТу, сноски внизу страницы! Методички нет! Предмет: история политических и правовых учений Тема: Аристотель и справедливость ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Переводческая скоропись и её роль в работе устного переводчика 40-45 стр (из них теоретическая часть – 10-12 стр.) Содержание Введение………………………………………………………………………. ...Завершен13 лет назад
Диплом:"Проект МГП (магистральный газопровод) с разработкой автоматизированной газораспределительной станции"+8 чертежей на А 1 по диплому, в эл. виде. Объект любой! Методички нет! Срок 20 дней с момента подтверждения! Цена!Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Материалы во вложении. Срок - 2 недели. Пояснительная записка - антиплагиат - от 80%!Завершен13 лет назад
Материалы во вложении. Срок - 2 недели. Пояснительная записка - антиплагиат - от 80%!Завершен13 лет назад