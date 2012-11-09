Диплом по государственному муницип. управлению-3

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Завершен7 заявок126 просмотров

Тема диплома: "Инвестиционная политика муниципального образования город ...".»

Требования: объем 75 и более страниц, уникальность от 80%, сноски.

Жду предложений!

13 лет назад
anastasiy_mega
Анастасия 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$217
7 дней
Отлично выполненная работа! Спасибо!
Сотрудничество в Анастасией прошло как в сказке - не успела опомниться - предоплата, не успела отправить работу - оплата произведена. В общении никаких проблем, очень доброжелательный человек и приятный в работе заказчик. Рекомендации только в плюс!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад