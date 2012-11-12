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Диплом логопедия
Тема "Нетрадиционные методы в логопедической работе с детьми дошкольного возраста с ЗПР."
Объем работы (стр) 80-90 стр.
оригинальность не менее 80%
срок 10 октября
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