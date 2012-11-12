Диплом логопедия

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Завершен5 заявок132 просмотра

Тема "Нетрадиционные методы в логопедической работе с детьми дошкольного возраста с ЗПР."

Объем работы (стр) 80-90 стр.

оригинальность не менее 80%

срок 10 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
10 дней
Отличный автор! благодарна за выполненные работы
Великолепный заказчик!!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад