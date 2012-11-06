Курсовая финансы и кредит (магистратура)

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Завершен4 заявки155 просмотров

Тема Управление финансовым лизингом на примере предприятия (Курская область)

Объем работы 40-50 стр. +Приложения

1 глава - 3 пункта: сущность лизинга, виды, российский опыт

2 глава - 3 пункта: методы управления финансовым лизингом

3 глава -3 пункта: основные характеристики предприятия, рентабельность, ликвидность, возможность применение лизинга на предприятии и выявление выгоды от лизинга.

срок 5 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад
$38
5 дней
Отличный исполнитель, все в срок, по требованиям, рекомендую.
Анна надежный заказчик, продолжаем дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад