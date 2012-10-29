Диплом История Отечества конца 19 - нач. 20 века

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Завершен5 заявок111 просмотров

"Духовенство. Взаимоотношение церкви и государства. Иерархия духовенства конца 19 нач 20 века." Достаточно из 2-х глав. Введение 8-10 стр, Заключение 5-7 стр.

50-60 стр.

срок 7-9 октября

Главное чтобы было качественное и грамотное оформление.

Диплом должен включать в себя 2 главы

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$150
12 дней
10 баллов, как всегда все на высшем уровне. Очень приятное сотрудничество!
Анна хороший заказчик, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад