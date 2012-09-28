Отчет по менеджменту

ОТЧЕТ по производственной практике в ООО "Автодоркомплект"

Предприятие ООО "Автодоркомплект" Курган, ул. Стройбаза №9.

срок выполнения 2 октября

Вид и содержание работы:

Введение (2-3стр)

1 дать общую характеристику предприятия ( история создания и этапы развития компании, форма собственности, организационно-правовая форма предприятия,видыдеятельности) (3стр.)

2 провести анализ внутренней среды предприятия (20 стр.)

2.1 Анализ менеджмента (характеристика структуры управления, задачи, функции и методы работы управленческих подразделений, взаимосвязи в работе подразделений и органов управления в принятии стратегических решений)

2.2 Анализ производственной деятельности (характеристика производственной структуры, объем производства, товарооборот, НИОКР, система менеджмента качества, стандарты качества продукции)

2.3 Анализ системы управления персоналом (методы управления персоналом, системы мотивации, подбор и повышение квалификации кадров, текучесть кадров, социальная политика компании)

2.4 Анализ финансовой деятельности (финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность)

2.5 Анализ маркетинговой деятельности (ценовая политика, способы продвижения товара, формирование спроса, рекламная деятельность)

3 Изучить внешнее окружение предприятия ( 10стр)

3.1 Анализ конкурентов ( карта стратегических групп конкурентов, конкурентный профиль)

3.2 Анализ состава и степени влияния поставщиков и деловых партнеров, покупателей

3.3 Анализ инфраструктуры ( государственные органы, транспортные и финансовые организации)

4 Сделать выводы об эффективности деятельности исследуемого предприятия и предложить мероприятия по ее совершенствованию ( положительные стороны, стратегические направления развития, недостатки деятельности предприятия и пути их преодоления) (5 стр)

Заключение (3-4 ст)

Список использованных источников 10-15 источников