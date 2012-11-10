Диплом налоги и налогообложение

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Завершен3 заявки130 просмотров

Тема : Перспективы налогообложения малого предпринимательства В РФ

срок не позднее 8 октября

план сделать до завтра можно отправить в ЛС

писать по главам. первую главу - теорию до 2 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$155
7 дней
Снова ставлю Марии 10 баллов, достойный автор!
Я очень довольна сотрудничеством. 10+

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад