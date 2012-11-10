Диплом налоги и налогообложение

Тема "П.П.Рябушинский" плана работы нет, обязательно сноски на каждой странице, диплом из 2-х глав, введение не мение 10 стр.,заключение стр.5 не меньше, литературы не менее 50 источников, выполнение по госту, методички на руках нет, ...