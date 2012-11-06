Диплом История Отечества конец 19 - нач. 20в.-2

Тема "П.П.Рябушинский"

плана работы нет, обязательно сноски на каждой странице, диплом из 2-х глав, введение не мение 10 стр.,заключение стр.5 не меньше, литературы не менее 50 источников, выполнение по госту, методички на руках нет, но есть на сайте ТГУ

срок 10 октября

оригинальность не менее 75%