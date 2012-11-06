Диплом История Отечества конец 19 - нач. 20в.-2

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Завершен2 заявки147 просмотров

Тема "П.П.Рябушинский"

плана работы нет, обязательно сноски на каждой странице, диплом из 2-х глав, введение не мение 10 стр.,заключение стр.5 не меньше, литературы не менее 50 источников, выполнение по госту, методички на руках нет, но есть на сайте ТГУ

срок 10 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$170
10 дней
Спасибо за дипломную работу, 10 балов!
Продолжаю сотрудничать!!! И проекты очень интересные !

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад