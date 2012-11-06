Тема- Кадровая политика и стратегия управления персоналом в организации (на примере ООО Срок-20 дней Объем-85 стр Анти-75-80% План есть Можно готовую работу 4000 руб
Диплом История Отечества конец 19 - нач. 20в.-2
Тема "П.П.Рябушинский"
плана работы нет, обязательно сноски на каждой странице, диплом из 2-х глав, введение не мение 10 стр.,заключение стр.5 не меньше, литературы не менее 50 источников, выполнение по госту, методички на руках нет, но есть на сайте ТГУ
срок 10 октября
оригинальность не менее 75%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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