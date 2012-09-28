Диплом менеджмент в таможенном деле

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Тема: Проект мероприятий по повышению производительности труда (роста эффективности) ТЛК.

Объем работы: от 90 до 100 стр.

срок до 20 октября

план нужен до завтра

оригинальность не менее 80%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$170
20 дней

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад