ВКР Бухгалтерский учет, анализ и аудит

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Тема Учет, анализ и аудит общехозяйственных расходов ООО "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 98"

объем по методичке

план необходим до 29.09

писать по главам.

весь диплом до 15 октября

методичку скину на почту

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров