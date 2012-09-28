тема диплома "Финансовое обеспечение образования в России, направления его совершенствования в условиях проводимой в стране реформы образования". Место прохождения практики ГБОУ СПО КО "Калужский областной музыкальный колледж им. С. И. Танеева"
ВКР Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Тема Учет, анализ и аудит общехозяйственных расходов ООО "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 98"
объем по методичке
план необходим до 29.09
писать по главам.
весь диплом до 15 октября
методичку скину на почту
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