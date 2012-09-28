ВКР Бухгалтерский учет, анализ и аудит

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка158 просмотров

Тема Учет, анализ и аудит общехозяйственных расходов ООО "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 98"

объем по методичке

план необходим до 29.09

писать по главам.

весь диплом до 15 октября

методичку скину на почту

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$167
9 дней

Заявки фрилансеров

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отчет по преддипломной практике финансы и кредит

    тема диплома "Финансовое обеспечение образования в России, направления его совершенствования в условиях проводимой в стране реформы образования". Место прохождения практики ГБОУ СПО КО "Калужский областной музыкальный колледж им. С. И. Танеева"

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диссертация Бaнкoвское дeло

    Вид работы: Кандидатская Диссертация Предмет: Бaнкoвское дeло Тема работы: Стpaтегии и пepспективы paзвития бaнков с инocтранным учacтием в Poссии Количество страниц: 150 Срoк сдачи: 25-11-2012 Дополнительные требования: Важно качество работы, т.к. диссертацию будут очень внимательно читать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая история России

    Тема – «Период разрядки в современной англо-американской историографии.» Минимум 25 листов Во введение обзор источников и историографии срок 4-5 октября оригинальность не менее ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом налоги и налогообложение

    Тема : Перспективы налогообложения малого предпринимательства В РФ срок не позднее 8 октября план сделать до завтра можно отправить в ЛС писать по главам. первую главу - теорию до 2 октября ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая нанотехнологии

    Тема : Мотивация труда и инновационное производство Объем работы (стр): 40-45 Введение (надо написать актуальность на пол странички, цель, для достижения цели необходимо решить следующие задачи:..., указать объект исследования, предмет исследования, указать какие ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом История Отечества конец 19 - нач. 20в.-2

    Тема "П.П.Рябушинский" плана работы нет, обязательно сноски на каждой странице, диплом из 2-х глав, введение не мение 10 стр.,заключение стр.5 не меньше, литературы не менее 50 источников, выполнение по госту, методички на руках нет, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом менеджмент

    Тема- Кадровая политика и стратегия управления персоналом в организации (на примере ООО Срок-20 дней Объем-85 стр Анти-75-80% План есть Можно готовую работу 4000 руб

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отчет по менеджменту

    ОТЧЕТ по производственной практике в ООО "Автодоркомплект" Предприятие ООО "Автодоркомплект" Курган, ул. Стройбаза №9. срок выполнения 2 октября Вид и содержание работы: Введение (2-3стр) 1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом логопедия

    Тема "Нетрадиционные методы в логопедической работе с детьми дошкольного возраста с ЗПР." Объем работы (стр) 80-90 стр. оригинальность не менее 80% срок 10 октября

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад