Глава диссертации по гражданскому праву

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка154 просмотра

Необходимо 2 параграфа диссертационного исследования по теме "Защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников МВД Республики Таджикистан": 1- Честь, достоинство и деловая репутация как философско-этические правовые категории; 2 - Понятие чести, достоинства и деловой репутации сотрудников ОВД по законодательству Республики Таджикистан.Объем - 50 страниц (общий), шрифт -14, интервал -1,5. Жду Ваших предложений по срокам и стоимости оплаты. Надеяюсь на долгое и насыщенное сотрудничество.

13 лет назад
ArturKh
Артур 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад