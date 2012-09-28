Глава диссертации по гражданскому праву

Необходимо 2 параграфа диссертационного исследования по теме "Защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников МВД Республики Таджикистан": 1- Честь, достоинство и деловая репутация как философско-этические правовые категории; 2 - Понятие чести, достоинства и деловой репутации сотрудников ОВД по законодательству Республики Таджикистан.Объем - 50 страниц (общий), шрифт -14, интервал -1,5. Жду Ваших предложений по срокам и стоимости оплаты. Надеяюсь на долгое и насыщенное сотрудничество.