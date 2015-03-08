Курсовая по бухучету и аудиту

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Завершен8 заявок206 просмотров

Тема "Бухгалтерские счета как носители информации. Строение и виды счетов".

Требования: Необходимый объем 20-25 страниц, оригинальность очень строго нен иже 85%!, нормативная база, первичные документы, расчеты, учет по счетам и примеры.

Срок 5 октября.

Жду предложенийпо цене!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
5 дней
Работа выполнена отлично. Спасибо за профессиональный подход.
Всегда рада сотрудничеству! Очень хороший заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад