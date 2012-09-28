Затопления в дельте р. Кубани и их моделирование

На данный момент это полу-готовая дипломная работа, которая

должна получиться из уже написанной курсовой предыдущего курса. То есть уже есть база, как теоретическая, так и практическая. Но это надо расширить и исправить некоторые косяки. Есть все необходимые данные, нужно только сделать практическую часть и написать главу или две, непосредственно с исследованием и анализом. Так как теории уже больше чем достаточно - есть 3 главы по 20 страниц теории и одна глава анализа, но она скудная на 9 страниц и написана кое-как. Думаю объём надо увеличить, правда пока не знаю на сколько. Главная проблема - это практическая часть.

В практической части надо создать цифровую модель затопления дельты р. Кубань. В предыдущей работе это сделано только для небольшого участка, сейчас надо увеличить этот участок, для чего я ездил в дельту и собирал данные. + в общих чертах было бы неплохо вообще на всю дельту растянуть модель, хотя бы приблизительную. Карты все есть, включая 50 и 25 тысячники.Для практической части необходимо знание программных комплексов River и arcGIS + смежные с ними программы, но основные - вот эти две, в них вся работа ведётся.

Работа не то чтобы срочная, но мне ОЧЕНЬ срочно нужен хоть какой-то кусок практической части, который я мог бы показать научному руководителю, так как я над этим должен был работать всё лето, но в итоге пропал на 2 с половиной месяца. А дальше, после того как покажу, можно хоть весь год писать, но я надеялся максимум за месяц сдать.