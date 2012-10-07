Курсовая по основам проектирования

Вид работы : Курсовая

Дисциплина : основы проектирования

Тема : Разъединитель внутренней установки на напряжение 10 кВ, номинальный ток 500 А

Срок cдачи : 07.10.12

Количество листов : 0-20

Пожелания : Расчетно-пояснит. записка: 1)расчеты сечения ножей и контактных стоек, выбор размеров сторон сечения; 2)выбор необходимого нажатия на контакты и определение общего активного сопротивления разъединителя; 3)тепловой расчет токоведущих частей; 4)расчеты их динамической и термической устойчивости; 5)расчеты контактов; 6)электрический и механический расчеты изоляторов. Графическая часть: 1)общий вид разъединителя в двух проекциях; 2)токоведущая система разъединителя; 3)чертеж изолятора с разрезом; СПЕЦИФИКАЦИЯ Литература:Г.Н. Александров"Проектирование эл. аппаратов"Энергоиздат 1985г. П.В. Сахаров "Проектирование эл. аппаратов" Энергия,1979г. В.В.Афанасьев,Э.Н. Якунин "Разъединители"-Энергия ,1979г. Г.Н.Александров" Эл.аппараты высокого напряжения",1989г.

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