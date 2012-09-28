Курсовая по юриспруденции (уголовное право)

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Закрыт13 заявок170 просмотров

Курсовая работа

Тема: 0бъект преступления

Объем 20-30 стр

Срок 5 октября

Пишите стоимость и сроки

Методичку пришлю.

13 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$30
6 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад