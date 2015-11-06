Курсовая работа

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Завершен1 заявка139 просмотров

Тема: Тормозная система экскаватора ЭО 3322А

вопросы которые надо раскрыть:

1. введение

2. Назначение, устройство, принцип работы тормозных систем применяемых на ДСМ (пневматические, гидравлические, механические)

3. тормозная система экскаватора

4. схема тормозной системы

5. неисправности, возникающие при эксплуатации, порядок устранения

6. ТО

7.ТБ при проведении работ

30-40 страниц.

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$33
3 дня
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EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад