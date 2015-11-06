курсовая на тему латеральный маркетинг , ко вторнику нужно только оглавление.35 стр.есть методичка.
Курсовая работа
Тема: Тормозная система экскаватора ЭО 3322А
вопросы которые надо раскрыть:
1. введение
2. Назначение, устройство, принцип работы тормозных систем применяемых на ДСМ (пневматические, гидравлические, механические)
3. тормозная система экскаватора
4. схема тормозной системы
5. неисправности, возникающие при эксплуатации, порядок устранения
6. ТО
7.ТБ при проведении работ
30-40 страниц.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить реферат (максимум 15 страниц) по дисциплине: "Доказывание и доказательства в судебных делах" на тему: "Особенности доказывания по семейным делам" Со списком литературы, который должен включать НПА , желательно с примерами конкретных дел. ...Закрыт13 лет назад
Тема-взаимодействие средств массовой информации с правоохранительными органами (теория+практика) Срок- 3 дня Объем 35 стр Нужен обязательно контент анализ, ну к примеру анализ материалов ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима третья глава диссертации по теме "КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВA ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ В РОССИИ" Глава 3 "Конституционно-правовые гарантии по соблюдению, охране и защите права человека на жизнь" §1 Система обеспечения ...Закрыт13 лет назад
Требуется написать отчет о прохождении практики экономиста в небольшой IT фирме. Объяем 15 страниц. Срок до 18 00 завтрашнего дня(30 сент). По сути можно все выдумывать, главное чтобы все реалистично было. Подробности все в ...Завершен13 лет назад
Курсовая работа. Задание во вложении.Закрыт13 лет назад
Тема " Методы психосоциальной работы с девиантными и делинктивными детьми и их семьями» предмет — содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы. Структура Введение Основная часть ...Завершен13 лет назад
Курсовая работа Тема: 0бъект преступления Объем 20-30 стр Срок 5 октября Пишите стоимость и сроки Методичку пришлю.Закрыт13 лет назад
Тема-Землеустроительное проектирование Срок- 4 дня Объем- 30 стрРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вид работы: реферат Предмет: Пpaвовое обecпечение coциальной paботы Тема работы: Пoнятие coциальной cлyжбы. Виды учpeждений coциального oбcлуживания. Иcтoчники финaнcирования. Количество страниц: 18 Срoк : 10 днейЗавершен13 лет назад