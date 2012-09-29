Курсовая журналистика

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Закрыт2 заявки99 просмотров

Тема-взаимодействие средств массовой информации с правоохранительными органами (теория+практика)

Срок- 3 дня

Объем

35 стр

Нужен обязательно контент анализ, ну к примеру анализ материалов сайта Тактактак за пол года или год. Публицистический анализ текстов.

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров