Отчет по практике

Все выполнено в срок, даже на час быстрее. (проект был срочный на сутки). Кроме того, проведен гораздо серезнее анализ, чем я рассчитывал и небольшая переделка с моими пожеланиями. Елена всегда быстро выходила на связь и помогла разобратся в возникающих вопросах по работе. Спасибо