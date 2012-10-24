Отчет по практике

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Завершен2 заявки144 просмотра

Требуется написать отчет о прохождении практики экономиста в небольшой IT фирме. Объяем 15 страниц. Срок до 18 00 завтрашнего дня(30 сент). По сути можно все выдумывать, главное чтобы все реалистично было.

Подробности все в личке опишу.

13 лет назад
Znacer
Лаз 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Все выполнено в срок, даже на час быстрее. (проект был срочный на сутки). Кроме того, проведен гораздо серезнее анализ, чем я рассчитывал и небольшая переделка с моими пожеланиями. Елена всегда быстро выходила на связь и помогла разобратся в возникающих вопросах по работе. Спасибо
Огромное спасибо Вам, Дмитрий, за интересное задание, оперативную связь, приятное общение и прекрасное отношение ко мне, как исполнителю. Хочется отметить высокий профессионализм Дмитрия в ведении проекта, быструю и достойную оплату. Рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад