Требуется написать отчет о прохождении практики экономиста в небольшой IT фирме. Объяем 15 страниц. Срок до 18 00 завтрашнего дня(30 сент). По сути можно все выдумывать, главное чтобы все реалистично было. Подробности все в ...
Диссертация по правам человека (3-я глава)
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Глава 3 "Конституционно-правовые гарантии по соблюдению, охране и защите права человека на жизнь"
§1 Система обеспечения и механизм реализации права человека на жизнь в современной России
§2 Международно-правовой механизм реализации по соблюдению охране и защите права в человека на жизнь
§3 Проблемы обеспечения и перспективы совершенствования конституционно-правовых гарантий прав человека на жизнь.
Требования: объем каждого параграфа - 20 страниц, 14 шрифт, полуторный интервал, использование свежих диссертаций, монографий и иных источников в написании, уникальность - 85 %, выводы по каждому парграфу и по всей главе в целом. Жду Ваших предложений по размеру оплаты и по срокам выполнения. С уважением.
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