Диссертация по правам человека (3-я глава)

Необходима третья глава диссертации по теме "КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВA ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ В РОССИИ"

Глава 3 "Конституционно-правовые гарантии по соблюдению, охране и защите права человека на жизнь"

§1 Система обеспечения и механизм реализации права человека на жизнь в современной России

§2 Международно-правовой механизм реализации по соблюдению охране и защите права в человека на жизнь

§3 Проблемы обеспечения и перспективы совершенствования конституционно-правовых гарантий прав человека на жизнь.

Требования: объем каждого параграфа - 20 страниц, 14 шрифт, полуторный интервал, использование свежих диссертаций, монографий и иных источников в написании, уникальность - 85 %, выводы по каждому парграфу и по всей главе в целом. Жду Ваших предложений по размеру оплаты и по срокам выполнения. С уважением.