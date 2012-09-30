Реферат. Доказывание и доказательства.

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Необходимо выполнить реферат (максимум 15 страниц) по дисциплине: "Доказывание и доказательства в судебных делах" на тему: "Особенности доказывания по семейным делам"

Со списком литературы, который должен включать НПА , желательно с примерами конкретных дел. Крайний срок выполнения - 01.10.12

13 лет назад
PapaCarlos
Кузнецов 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад