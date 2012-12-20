invader_weblance

Дипломы/ курсовые/рефераты, програмирование, технические переводы

Основные (но не исключительные) интересы:

- общая физика,

- физика сплошных сред,

- геофизика,

- цифровая обработка сигналов,

- радиосвязь,

- информатика/программирование,

- компьютерное моделирование.

Наряду с научно-технической деятельностью много лет занимаюсь и преподавательской, поэтому нужды студентов и курсантов мне очень близки :-)

Предпочтительная тематика дипломных/курсовых/контрольных работ:

- математика,

- общая физика,

- теоретическая механика,

- МДТТ (сопромат),

- термодинамика,

- гидрогазодинамика,

- информатика и программирование.

Программирование на языках FORTRAN, Pascal, VBA, C/C++, Matlab.

Моделирование в системах Matlab/Simulink, ANSYS.

Есть опыт программирования в 1С7.7.

Технические статьи, переводы с/на английский. Практически каждый рабочий день имел и имею дело с техническими текстами на английском, так что опыт перевода большой.

Обращайтесь, буду рад помочь на взаимовыгодных условиях :-)

e-mail: [email protected]