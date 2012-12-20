invader_weblance

Основные (но не исключительные) интересы:
- общая физика,
- физика сплошных сред,
- геофизика,
- цифровая обработка сигналов,
- радиосвязь,
- информатика/программирование,
- компьютерное моделирование.
Наряду с научно-технической деятельностью много лет занимаюсь и преподавательской, поэтому нужды студентов и курсантов мне очень близки :-)
Предпочтительная тематика дипломных/курсовых/контрольных работ:
- математика,
- общая физика,
- теоретическая механика,
- МДТТ (сопромат),
- термодинамика,
- гидрогазодинамика,
- информатика и программирование.
Программирование на языках FORTRAN, Pascal, VBA, C/C++, Matlab.
Моделирование в системах Matlab/Simulink, ANSYS.
Есть опыт программирования в 1С7.7.
Технические статьи, переводы с/на английский. Практически каждый рабочий день имел и имею дело с техническими текстами на английском, так что опыт перевода большой.
Обращайтесь, буду рад помочь на взаимовыгодных условиях :-)
e-mail: [email protected]