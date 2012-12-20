invader_weblance

Олег invader_weblance

 
61 годУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дипломы/ курсовые/рефераты, програмирование, технические переводы

Основные (но не исключительные) интересы:

- общая физика,

- физика сплошных сред,

- геофизика,

- цифровая обработка сигналов,

- радиосвязь,

- информатика/программирование,

- компьютерное моделирование.

Наряду с научно-технической деятельностью много лет занимаюсь и преподавательской, поэтому нужды студентов и курсантов мне очень близки :-)

Предпочтительная тематика дипломных/курсовых/контрольных работ:

- математика,

- общая физика,

- теоретическая механика,

- МДТТ (сопромат),

- термодинамика,

- гидрогазодинамика,

- информатика и программирование.

Программирование на языках FORTRAN, Pascal, VBA, C/C++, Matlab.

Моделирование в системах Matlab/Simulink, ANSYS.

Есть опыт программирования в 1С7.7.

Технические статьи, переводы с/на английский. Практически каждый рабочий день имел и имею дело с техническими текстами на английском, так что опыт перевода большой.

Обращайтесь, буду рад помочь на взаимовыгодных условиях :-)

e-mail: [email protected]

VBASimulink
Отзывы заказчиков
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$48
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа по математическому анализу
Сотрудничество с Олегом порадовало: качественно выполненная работа, точно в срок, приятное общение. Работа была оценена на "отлично". Спасибо,буду к вам обращаться.
Нормально сотрудничали. Претензий нет.
Ответный отзыв
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа
Спасибо Вам Олег большое!очень меня выручили! обязательно буду обращаться еще!
Быстрый заказ - быстрая оплата ,что ещё надо человеку:-)
Ответный отзыв
kiref
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по основам теории цепей
Взялся и выполнил. Всё в срок, все замечания учёл и доработал.
Очень хороший заказчик, приятный в общении человек, и оплату произвёл без всякой заминки.
Ответный отзыв
Nasi
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно выполнить курсовую по математическим основам
Олег очень добросовестный, профессиональный и обязательный автор, выполнил все в оговоренный срок в отличном качестве! Думаю будем сотрудничать и не раз )
Очень приятно иметь дело с Анастасией. И в сопровождении прроекта, и с оплатой нет проблем.
Ответный отзыв
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Расчетная работа по математике
Большое спасибо Олегу за качественно выполненную работу. Рекомендую как ответственного и квалифицированного специалиста.
Нормально посотрудничали, чужие ошибки исправили. Константину желаю иметь побольше интуиции, чтоб не вляпываться больше во фрилансеров-двоечников :-)
Ответный отзыв