Перерисовать логотип (оживить скажем так) + 2 баннера карусели

Очень простое задание для дизайнера. Нужно сделать макет рекламной вывески для магазина для печати в типографии под конкретные размеры. Ничего придумывать не нужно. При выборе исполнителя отталкиваться в большей степени буду от цены.
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1. Обновить логотип сайта.
2. Нарисовать два баннера карусели с популярными товарами. 1170x370 каждый.
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