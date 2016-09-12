Перерисовать логотип (оживить скажем так) + 2 баннера карусели

БаннерыЗакрыт29 заявок356 просмотров
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1. Обновить логотип сайта. 

2. Нарисовать два баннера карусели с популярными товарами.  1170x370 каждый.

7 лет назад
Pondor2
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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