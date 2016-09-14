Создать баннер для сайта

Требуется нарисовать информационный баннер для сайта.

Примерное ТЗ: на фоне того, что может символизировать переезд (коробки, загруженная машина) ярко написать информацию о том, что магазин временно закрыт и переезжает.

Подробное ТЗ с конкретным текстом вышлю в личных сообщениях.

Просьба: не оставляйте пожалуйста заявки, если у Вас нет примеров прошлых работ.