Создать баннер для сайта

$6
БаннерыЗакрыт23 заявки286 просмотров
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Требуется нарисовать информационный баннер для сайта.

Примерное ТЗ:  на фоне того, что может символизировать переезд (коробки, загруженная машина) ярко написать информацию о том, что магазин временно закрыт и переезжает. 

Подробное ТЗ с конкретным текстом вышлю в личных сообщениях.

Просьба: не оставляйте пожалуйста заявки, если у Вас нет примеров прошлых работ.

7 лет назад
OrIov
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад