Баннер с флеш формата заменить на формат html 5

БаннерыЗавершен5 заявок152 просмотра
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Привет! :) 

Есть баннер с флеш форматом, его нужно заменить на формат html 5

Баннер на главной http://www.sumki-bags.ru/   

http://clip2net.com/s/3ChX6iC

Пишите сроки и цену.

HTML
7 лет назад
seora
38 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dima_designer
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Быстро и без доработок. Всегда на связи.
Точная и лаконичная постановка задачи. Рекомендую.
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