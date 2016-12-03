Баннер для гл стр сайта

# 1 — $ 15

Необходимо создать баннер в стиле Flat Design для слайдера главной страницы сайта fidelis-style.ru Размер 1020x560 пикселей.Шрифт Lato light / Lato regular/ Lato boldЦвет текста #2D2D2Dфон с левого и правого края баннера должен быть одного цвета без градиентовБаннер должен быть не хуже чем на этих сайтах сайтах: http://sunlight.net http://www.tiffany.com На баннере должен быть текст:Скидка 25% на покупку 2го и последующего украшения (учесть воронку продаж)Кнопка размером 50х230 пикселей с краем в 1 пиксель без скруглённых углов с надписью ПОСМОТРЕТЬ.Также на баннере нужно создать композицию из нескольких разных качественных и красивых изделий. Фотографии можете улучшить на Ваше усмотрение (контраст, прозрачность, тени, увеличение цветности). Мелким шрифтом внизу надпись:Второе и последующие изделия, на которые предоставляется скидка, должны быть не дороже первого! В чеке должно быть не более 8 изделий! Баннер должен смотреться дорого и вызывать желание купить!