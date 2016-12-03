Баннер для гл стр сайта

$15
БаннерыЗавершен9 заявок770 просмотров
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#1$15

Необходимо создать баннер в стиле Flat Design для слайдера главной страницы сайта fidelis-style.ru Размер 1020x560 пикселей.Шрифт Lato light / Lato regular/ Lato boldЦвет текста #2D2D2Dфон с левого и правого края баннера должен быть одного цвета без градиентовБаннер должен быть не хуже чем на этих сайтах сайтах:  http://sunlight.net  http://www.tiffany.com На баннере должен быть текст:Скидка 25% на покупку 2го и последующего украшения (учесть воронку продаж)Кнопка размером 50х230 пикселей с краем в 1 пиксель без скруглённых углов с надписью ПОСМОТРЕТЬ.Также на баннере нужно создать композицию из нескольких разных качественных и красивых изделий. Фотографии можете улучшить на Ваше усмотрение (контраст, прозрачность, тени, увеличение цветности). Мелким шрифтом внизу надпись:Второе и последующие изделия, на которые предоставляется скидка, должны быть не дороже первого! В чеке должно быть не более 8 изделий! Баннер должен смотреться дорого и вызывать желание купить! 

7 лет назад
bumel
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Победитель конкурса
Lina_mavrina
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
#1
Спасибо за работу! Все выполнено отлично!
Татьяна, спасибо большое за конкурс, с большим удовольствием сделала работу. Ответственный заказчик, рекомендую!
Заявки фрилансеров
Lina_mavrina
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
#1