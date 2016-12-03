Баннер для гл стр сайта

Нужен дизайнер для составления тизеров (изображений) для таргетированной рекламы в соц сетях. Покажите портфолио, сколько стоит и ваш скайп(обязательно).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать баннер в стиле Flat Design для слайдера главной страницы сайта fidelis-style.ru Размер 1020x560 пикселей.Шрифт Lato light / Lato regular/ Lato boldЦвет текста #2D2D2Dфон с левого и правого края баннера должен быть одного цвета без градиентовБаннер должен быть не хуже чем на этих сайтах сайтах: http://sunlight.net http://www.tiffany.com На баннере должен быть текст:Скидка 25% на покупку 2го и последующего украшения (учесть воронку продаж)Кнопка размером 50х230 пикселей с краем в 1 пиксель без скруглённых углов с надписью ПОСМОТРЕТЬ.Также на баннере нужно создать композицию из нескольких разных качественных и красивых изделий. Фотографии можете улучшить на Ваше усмотрение (контраст, прозрачность, тени, увеличение цветности). Мелким шрифтом внизу надпись:Второе и последующие изделия, на которые предоставляется скидка, должны быть не дороже первого! В чеке должно быть не более 8 изделий! Баннер должен смотреться дорого и вызывать желание купить!
- Похожие заказы
- Баннеры7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $6
Требуется нарисовать информационный баннер для сайта. Примерное ТЗ: на фоне того, что может символизировать переезд (коробки, загруженная машина) ярко написать информацию о том, что магазин временно закрыт и переезжает. Подробное ТЗ с конкретным текстом вышлю в личных ...Баннеры23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для интернет магазина строительных материалов, примеры даю.Завершен7 лет назад
Привет! :) Есть баннер с флеш форматом, его нужно заменить на формат html 5 Баннер на главной [url=http://www.sumki-bags.ru/]http://www.sumki-bags.ru/[/url] http://clip2net.com/s/3ChX6iC Пишите сроки и цену.Завершен7 лет назад
- $100
Нужно 6 баннеров, на тематику: продажа игровой системы, продажа игр 468 х 60 = 2 шт 728 х 90 = 2 шт 240 х 400 = 2 шт Более детально опишу исполнителюБаннеры39 заявокЗакрыт7 лет назад
нужны аккуратные, зазывающие Баннеры для подчёркивания той или иной изюминки продукции.Завершен7 лет назад
613px × 80px (в масштабе 500px × 65px) формат png тема денег и заработка ( подробности и примеры - исполнителю) отметьтесь плиз, кто свободен с наличием портфолиоБаннеры13 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Обновить логотип сайта. 2. Нарисовать два баннера карусели с популярными товарами. 1170x370 каждый.Баннеры29 заявокЗакрыт7 лет назад