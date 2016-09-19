Ресайз баннера

$2
БаннерыЗакрыт16 заявок232 просмотра
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Приветствую!

Нам требуется человек кто будет время от времени делать нам ресайзы баннеров. Все очень просто, если вы находитесь в течении дня в скайпе, никуда не пропадаете днями, мы пишем вам, просим сделать ресайз по заданным параметрам, вы его делаете (в течении часа) загружаете на dropbox и мы оплачиваем его по вебмани.

7 лет назад
CatJZ
34 годаЭстония
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад