Ресайз баннера

технические характеристики в файле.
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Приветствую!
Нам требуется человек кто будет время от времени делать нам ресайзы баннеров. Все очень просто, если вы находитесь в течении дня в скайпе, никуда не пропадаете днями, мы пишем вам, просим сделать ресайз по заданным параметрам, вы его делаете (в течении часа) загружаете на dropbox и мы оплачиваем его по вебмани.
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