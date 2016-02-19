Установка защиты на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки113 просмотров

нужен человек который найдет дыры в сайте, через какие уходит информация и могут иметь доступ через них и исправить это + установить различную защиту для большей безопасности сайта писать в скайп 

9 лет назад
Nicomo
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров