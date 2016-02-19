на этой странице http://c-surfing.club/hostel сделать поиск по городам . Такой поиск реализован здесь http://c-surfing.club/kuser-2 (используется Address Autocomplete).
Установка защиты на сайт
нужен человек который найдет дыры в сайте, через какие уходит информация и могут иметь доступ через них и исправить это + установить различную защиту для большей безопасности сайта писать в скайп
Заявки фрилансеров
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