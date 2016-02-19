Бланк заказа на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок177 просмотров

Необходимо сделать генерацию и печать почтовых бланков из админки сайта. Всего будет 3 бланка, в формате Word и Excel. 

В бланки будут автоматически подставляться данные заказа из базы данных. Сайт сделан на php, база данных MySQL.

Интересует стоимость и сроки работ, с учетом возможных доработок. 

Образцы бланков во вложении.

MySQLPHP
9 лет назад
padre
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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