Бланк заказа на php

Необходимо сделать генерацию и печать почтовых бланков из админки сайта. Всего будет 3 бланка, в формате Word и Excel.

В бланки будут автоматически подставляться данные заказа из базы данных. Сайт сделан на php, база данных MySQL.

Интересует стоимость и сроки работ, с учетом возможных доработок.

Образцы бланков во вложении.