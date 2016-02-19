Разработка калькулятора - онлайн-бронирования для сайта санатория

Требуется разработка модуля для расчета цен и бронирования путевок для сайта санатория на CMS 1С-Битрикс. Модуль должен по запросу пользователя обращаться к базе 1С-Отель санатория за свободными номерами на указанные даты (этот функционал работает на стандартном модуле интеграции с 1С-Отель) и дальше для каждого гостя выбирать тип путевки, рассчитывать стоимость на основании цен санатория (желательно также подтягивать их из базы 1С-Отель), собирать контактные данные гостей и оформлять заказ с переходом на способы онлайн-оплаты.