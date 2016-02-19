Есть маленькая задача: сделать ручную сортировку на сайте на друпале, установив модуль драгабл вью или поле сортировки по весу.
Простой скрипт на PHP для API Директа
Скрипт должен управлять приоритетами объявлений в кампаниях.
Нужно создать сайт-страничку предполагаемый вид набросал.
Алгоритм вижу следующий (предлагайте свои варианты с целью упрощения или удобства - рассмотрю!) -
Сначала выбираем нужные аккаунты, вводим текст являющийся частью "заголовка группы объявлений", ставим нужный приоритет -> применить.
Дальше отрабатывает скрипт. Например, берет заголовок, по нему ищет всем кампаниям аккаунтов группы объявлений в которых есть вхождение и ко всем совпавшим применяем приоритет.
Приложение должно пройти модерацию и экономить баллы) а также вести историю, и логи ответов.
Мне скидываете все файлы проекта и текст для формы по регистрации приложения в Яндекс Api
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