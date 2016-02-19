Простой скрипт на PHP для API Директа

Скрипт должен управлять приоритетами объявлений в кампаниях.

Нужно создать сайт-страничку предполагаемый вид набросал.

Алгоритм вижу следующий (предлагайте свои варианты с целью упрощения или удобства - рассмотрю!) -

Сначала выбираем нужные аккаунты, вводим текст являющийся частью "заголовка группы объявлений", ставим нужный приоритет -> применить.

Дальше отрабатывает скрипт. Например, берет заголовок, по нему ищет всем кампаниям аккаунтов группы объявлений в которых есть вхождение и ко всем совпавшим применяем приоритет.

Приложение должно пройти модерацию и экономить баллы) а также вести историю, и логи ответов.

Мне скидываете все файлы проекта и текст для формы по регистрации приложения в Яндекс Api