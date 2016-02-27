Сделать возможность подсчета количества комментариев от ВК к статьям

Необходимо вот сюда http://beginogi.ru/?p=1

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В тех местах где желтые выноски есть http://clip2net.com/s/3uxVe3c

http://clip2net.com/s/3uxVjRL

http://clip2net.com/s/3uxVo4H

В рубриках надо будет сделать тоже самое. Пока рубрик нет - поэтому без них пока. Только на этой странице

Пишите сроки, стоимость, если понимаете как это сделать