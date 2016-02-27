Сделать возможность подсчета количества комментариев от ВК к статьям

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки108 просмотров

Необходимо вот сюда http://beginogi.ru/?p=1

добавить подсчет количества комментариев вконтакте

В тех местах где желтые выноски есть http://clip2net.com/s/3uxVe3c

http://clip2net.com/s/3uxVjRL

http://clip2net.com/s/3uxVo4H

В рубриках надо будет сделать тоже самое. Пока рубрик нет - поэтому без них пока. Только на этой странице

Пишите сроки, стоимость, если понимаете как это сделать

9 лет назад
evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

wpmax
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
3 дня
Максим отлично справился с заданием. Когда попросил внести небольшие изменение в работе плагина, докрутил все как того требовалось. Рекомендую к работе
Всё отлично! Четкое ТЗ, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

wpmax
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад