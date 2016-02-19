Требуется сделать сайт по ТЗ с простым дизайном (схему приложил). Предпочтительно на php. Оплата Webmoney.
Функционал kotfake.ru (только для вк)
Здравствуйте, нужно создать проект похожего на http://kotfake.ru -в данном проекте все виды фейков, но для меня нужен только фейк для вк( файлы фейка вк http://h2m.name/forum/viewtopic.html?sid=ehnn5dlakjn01hlif6bn7a1fb7&topic_id=7 )
На сайте должны работать данные функционалы:
1) Авторизация + регистрация.
2) Личный кабинет. ( база, создание ссылки)
3) Добавление в фейка свою уникальную ссылку на одном домене будет сайт а уникальная ссылка будет создаваться по другому домену ?
Например домен где будет эта cms называется site.ru
А фейк будет под другим доменом например vkdgu.ru),
допустим на домене vkdgu.ru стоит данный фейк, пользователь создавая уникальную ссылку (например http://vkdgu.ru/fl ) то на хостинге должна скопироваться фейковые файлы Вк в данную ссылку , либо можете настроить ее как реферальную ссылку(главное чтобы аккаунты передавались в личный кабинет пользователя по чьей ссылки перешли)
4) База. Пользователи которые ввели данные в фейковую страницу, должны отображаться в личном кабинете
Допустим зашел человек на сайт: Добавил свою уникальную ссылку фейка назвав её fl получилась ссылка http://vkdgu.ru/fl
Далее этой ссылкой пользователь поделился вк с друзьям, и те данные которые ввели его друзья на фейке http://vkdgu.ru/fl должны отобразится в личном кабинете разделе база всё что ввели в ссылке отображается тут: http://vkdgu.ru/fl/base.php
*ССЫЛКИ РАБОЧИЕ МОЖЕТЕ ЗАЙТИ И ВВЕСТИ ВСЁ ЧТО ХОТИТЕ, ТО ЧТО ВВЕЛИ ОТОБРАЗИТСЯ В BASE.PHP
× На сайте должна быть реализована проверка на валид. Невалидные аккаунты приходить не будут!
Бюджет скромный, и от Вас тоже не требую серьезный усилий) можно все сделать на простеньком дизайне в cms (главное чтобы функционал работал) cms желательно wordpress:) . Главная страница не требуется, ее заменит форма входа и регистрация.
Работа легкая, подойдет для новичков и для тех кому не хватает отзывов)
ПРИМЕРНО ТАК ВИЖУ ПРОЕКТ)
Оцениваю функционал в 2000 руб.
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