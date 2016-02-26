Настроить отслеживание событий на сайте при помощи гугл аналитикс

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Завершен1 заявка152 просмотра

Доброго времени!

Есть готовый работающий сайт (html+php - лэндинг) на котором требуется настроить отслеживание событий активности пользователей при помощи гугл аналитики.

В приложении подробная задача с примером кода.

Желательно, чтобы js код для аналитики был вынесен в отдельный js-файл.

Жду от вас предложений по оценке задачи по стоимости и срокам.

P.S. Просьба писать только тем, кто ранее имел опыт работы в данной сфере.

HTMLJavaScriptPHP
9 лет назад
miran
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

mrbarabash
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Работа была оперативно, качественно и ответственно выполнена! Рекомендую, как надежного исполнителя.
С Андреем было комфортно работать. Осталось хорошее впечатление. 100% положительный отзыв.

Заявки фрилансеров

mrbarabash
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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