Настроить отслеживание событий на сайте при помощи гугл аналитикс

Доброго времени!

Есть готовый работающий сайт (html+php - лэндинг) на котором требуется настроить отслеживание событий активности пользователей при помощи гугл аналитики.

В приложении подробная задача с примером кода.

Желательно, чтобы js код для аналитики был вынесен в отдельный js-файл.

Жду от вас предложений по оценке задачи по стоимости и срокам.

P.S. Просьба писать только тем, кто ранее имел опыт работы в данной сфере.