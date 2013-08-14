Плагины доставки для Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Требуется:

Разработать плагин для расчета стоимости доставки через СПСР Экспресс

API есть.

WooCommerce 2.4.4. в планах обновиться до 2.5.2

WooCommerce
9 лет назад
massacre123
Василий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров