Парсер разделов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок120 просмотров

Нужен парсер для разделов сайта. Цель - составление базы по рубрикам (всего 2 рубрии, нужно получить всего около 1000 контактов).

Деление по рубрикам, нужны данные в разрезе:

1) Наименование организации

2) Адрес и телефон

3) Сайт и почта

Ссылки на рубрики брошу в личку заинтересовавшимся.

9 лет назад
vinegar
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров