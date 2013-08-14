1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу
Пересобрать сайт на CMS Opencart
Добрый день!
1. Нужно сверстать новый дизайн для интернет-магазина
2. Сделать доработки и внести новый функционал на сайт (модули + придется самим ручками поработаь) в соответствии с ТЗ.
Основная часть модулей и доработок уже есть на сайте доноре, на ее основе нужно будет доработать описанные в ТЗ моменты.
+ собрать и довести до оптимального рабочего состояния мобильную версию для данного сайта.
По срокам 12-14 дней на основной сайт + 3-5 дней на мобильную версию.
Бюджет:
Сайт 12 000 рублей
Мобильная версия 3000 рублей
Для фрилансеров кто работает по предоплате, просьба не оставлять заявки.
Оплачиваем строго по финальному завершению работ. Поэтому сборку можете делать на своём хостинге. После завершения и оплаты, нужно перенести сайт к нам на хостинг и "подцепить" сайт на наш домен.
Доступы к FTP где лежит сайт донор вышлю.
ТЗ и адрес сайта донора в личку или e-mail
Заявки фрилансеров
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