Нужен дизайнер для одного проекта. Пока собираю предложения по ценам. Нужно сделать редизайн сайта http://retrobazar.com/Также будет меняться функционал. Новая структура приблизительно такая - объявления (некоторые позиции будут иметь функцию аукциона), журнал (все будет идти одной новостной ...
Программирование социальной сети
Здравствуйте.
Интерисует программист, имеющий опыт в разработке платформы социальной сети.
Просьба высылать примеры работ.
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