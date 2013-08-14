Программирование социальной сети

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Закрыт3 заявки104 просмотра

Здравствуйте.

Интерисует программист, имеющий опыт в разработке платформы социальной сети.

Просьба высылать примеры работ.

9 лет назад
nationsorg
Роберт 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров