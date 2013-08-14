Программирование социальной сети

Нужен дизайнер для одного проекта. Пока собираю предложения по ценам. Нужно сделать редизайн сайта http://retrobazar.com/Также будет меняться функционал. Новая структура приблизительно такая - объявления (некоторые позиции будут иметь функцию аукциона), журнал (все будет идти одной новостной ...