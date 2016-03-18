orangewebstudio

Олег orangewebstudio

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов любой сложности, работа с различными CMS

ОБРАЗОВАНИЕ / ОПЫТ РАБОТЫ: 

1996 - 2001 г. Киевский политехнический институт.

2001 - 2005 г. работа в нескольких веб студиях Киева.

2006 г. основал веб студию Creative Orange и паралельно занимаюсь фрилансом.

ЧТО ДЕЛАЮ?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. В работе использую различные фрейворки ( Zend, Yii и др.), а также пишу с нуля. Приоритет отдаю большим, интересным проектам. Разрабатываю сайты под ключ, отрисовываю дизайн, верстаю макеты или занимаюсь только "программингом". На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт с хорошим дизайном.

НАВЫКИ 

Дизайн/Графика: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw /

Верстка: / HTML5+CSS3 / Jquery / Mootools / Bootstrap /

Программирование: /PHP5/Ajax/JavaScript

Базы данных: Mysql/Mysqli/PostgreSQL

Системы управления контентом: Joomla, WordPress, OpenCart, ModX, Bitrix и др.

СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв

Отзывы заказчиков

Paquito
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
3 балла
9 лет назад
Нужна натяжка дизайна psd на Joomla 3
Joomla
Осторожно, мошенник! Договорился с Олегом 19.03 на выполнение работы по созданию шаблона по макетам psd. Олег настоял на предоплате и получил ее в размере 25$ (50% от суммы). Договорились что вся работа будет сдана через неделю 26.03 а по ходу работ все промежуточные результаты будут выкладываться на демо-сайт Олега. 24.03 вечером Олег перестал отвечать на сообщения. Я пробовал связаться с ним в течении трех дней, но ничего не вышло. В итоге: 1.Человек увел у меня 25$ предоплаты 2.Дедлайн был вчера, но ничего не готово 3.Олег должен был выкладывать проделанную работу, но и этого не было сделано. P.S. Я допускаю, что в жизни бывают различные ситуации и всякое может произойти, но уверен что 10 секунд, чтобы отписать заказчику, который перевел 50% предоплату (это про отношение и доверие) – необходимо найти.
TOPSOFT
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
8 баллов
9 лет назад
Установка верстки на личный кабинет интернет-магазина 1С-Битрикс.
Олег к работе подошел ответственно. ТЗ было изучено достаточно глубоко, но в процессе разработки возникли общие сложности из-за специфики задачи влияющие на срок исполнения задачи. Общая оценка работы на 4+. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
huliopap
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$350
2 балла
9 лет назад
Магазин случайных вещей
Мошенник, будьте осторожны, уже прошли все сроки - результата ноль, отдал 175 долларов по предоплате. потерял месяц времени и деньги.
Отдал готовый сайт как договаривались, не взял вторую половину что-бы этот "заказчик" был доволен. В т.з. сделать магазин рандомных вещей как Изидроп, оказалось ему нужно 3 магазина + установленная CMS DLE, это все за 350$, не много хочешь. С заказчиком диалог вести невозможно, я отдал ему (залил на его хостинг) сам движок, верстку и базу данных. Сам ты мошенник, парень видно подумал что этот стартап не совсем прибыльный...
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