ОБРАЗОВАНИЕ / ОПЫТ РАБОТЫ:
1996 - 2001 г. Киевский политехнический институт.
2001 - 2005 г. работа в нескольких веб студиях Киева.
2006 г. основал веб студию Creative Orange и паралельно занимаюсь фрилансом.
ЧТО ДЕЛАЮ?
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. В работе использую различные фрейворки ( Zend, Yii и др.), а также пишу с нуля. Приоритет отдаю большим, интересным проектам. Разрабатываю сайты под ключ, отрисовываю дизайн, верстаю макеты или занимаюсь только "программингом". На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт с хорошим дизайном.
НАВЫКИ
Дизайн/Графика: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw /
Верстка: / HTML5+CSS3 / Jquery / Mootools / Bootstrap /
Программирование: /PHP5/Ajax/JavaScript
Базы данных: Mysql/Mysqli/PostgreSQL
Системы управления контентом: Joomla, WordPress, OpenCart, ModX, Bitrix и др.
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв