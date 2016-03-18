Осторожно, мошенник! Договорился с Олегом 19.03 на выполнение работы по созданию шаблона по макетам psd. Олег настоял на предоплате и получил ее в размере 25$ (50% от суммы). Договорились что вся работа будет сдана через неделю 26.03 а по ходу работ все промежуточные результаты будут выкладываться на демо-сайт Олега. 24.03 вечером Олег перестал отвечать на сообщения. Я пробовал связаться с ним в течении трех дней, но ничего не вышло. В итоге: 1.Человек увел у меня 25$ предоплаты 2.Дедлайн был вчера, но ничего не готово 3.Олег должен был выкладывать проделанную работу, но и этого не было сделано. P.S. Я допускаю, что в жизни бывают различные ситуации и всякое может произойти, но уверен что 10 секунд, чтобы отписать заказчику, который перевел 50% предоплату (это про отношение и доверие) – необходимо найти.