Поправить микро разметку в гугле.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка91 просмотр

Исправить микро разметку в гуле, убрать ошибки.

9 лет назад
Merdigan
Денис 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Дмитрий, очень талантливый и продвинутый специалист в области веб программирования . Очень ответственный исполнитель, смог быстро разобраться в проблеме и устранить её.РЕКОМЕНДУЮ! Надеюсь ещё не раз будем рабать вместе. Большое тебе спасибо Дима за проделанную работу!
Отличный заказчик, понятно и оперативно поставил задачу, а ткаже сделал момментальную оплату! РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад