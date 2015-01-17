Сайт скидок (купонный сайт) – только готовое решение!

Добрый день. Имеется большой список тематических доменов, необходимо под каждый из них создать сателлит соответствующей тематики: - 50 страниц - уникальные тексты - система управления modx - простой дизайн, соответствующий тематике От вас необходимо указать цену и сроки за 1 сателлит. (прошу ...
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Задача – установка на мой хостинг, лёгкая кастомизация дизайна, подключение к агрегаторам.
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