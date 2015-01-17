Кто сможет сделать сайт в подобном стиле - http://agence-belle-epoque.fr/home Дизайн сайта и логотипа, структура и т.д. - т.е. сайт под ключ. Кто может взяться и за какую цену?
Создание сайта под ключ + мобильной версии + приложений Android и iOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
И так товарищи. Что будет нужно:
Создание сайта с нужным мне функционалом
1 Размещение новостей
2 Общение в личных сообщениях пользователей
3 Общие чаты в двух каналах флудилка и аварийный канал
4 Определение геолокации того или инного пользователя на карте по его разрешению.
5 Возможность сквозной авторизации с "вконтакте"
Разработка приложений под андроид и аФон по тот же сайт. Тот же самый функционал.
Кто что модет предложить - жду. Люди без опыта - не беспокоить. Проект серьезный - люди так же нужны серьезные и ответственные. Бюджет присутствует. Всегда договоримся.
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