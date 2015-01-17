Создание сайта под ключ + мобильной версии + приложений Android и iOS

И так товарищи. Что будет нужно:

Создание сайта с нужным мне функционалом

1 Размещение новостей

2 Общение в личных сообщениях пользователей

3 Общие чаты в двух каналах флудилка и аварийный канал

4 Определение геолокации того или инного пользователя на карте по его разрешению.

5 Возможность сквозной авторизации с "вконтакте"

Разработка приложений под андроид и аФон по тот же сайт. Тот же самый функционал.

Кто что модет предложить - жду. Люди без опыта - не беспокоить. Проект серьезный - люди так же нужны серьезные и ответственные. Бюджет присутствует. Всегда договоримся.