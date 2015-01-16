Создание сайта на wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок192 просмотра
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Необходимо создать сайт продукта

Пример сайта http://realtvbox.com/.

Желательно, чтобы новый сайт был таким же, как пример только с другой информацией, но тоже про похожий продукт.

Сколько такая работа может стоить?

WordPress
9 лет назад
vikki71
28 летАвстрия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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