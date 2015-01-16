Визитка на front page

Создать Web-сайт визитку, информирующий о деятельности вашей будущей фирмы. Сайт должен быть многостраничным и включать кнопки, иллюстрационные материалы, бегущую строку, гиперссылки, вызов страницы Excel, содержащей price лист и диаграмму и рекламный ролик, созданный в Power Point. Желательно наличие страницы информации о фирме, подготовленной в Word. Создать архив zip проекта и отправить его на проверку.

Какая цена за это?